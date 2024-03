Galán de Telemundo ahora es bartender tras quedarse sin trabajo

La vida de muchos artistas no ha sido fácil tras quedarse sin exclusividad tanto en Televisa como Telemundo, así es el caso de este famoso galán de telenovelas

Gabriel Porras es uno de los actores más reconocidos de la cadena de televisión e incluso llegó a tener exclusividad con ellos hasta 2020.

Sin embargo, al quedar desempleado se reinventó y se dedicó a ser barista. Así lo declaró en una reciente entrevista para Univisión con Adamari López.

Por primera vez habló que esta ha sido una etapa difícil para él tras alejarse de la actuación, pues buscar medios para poder pagar sus gastos.

“Lo más difícil fue estar en casa esperando esa llamada famosa que esperamos los actores para el siguiente protagónico, y resulta que no llega. Pasa un año, dos años, y nada. Entonces tienes dos opciones: pensar que no eres bueno como actor o comprender que las circunstancias no están a tu favor en este momento”, confesó.