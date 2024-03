VIDEO. Motorista enfurecido arrebata y estrella celular de automovilista en zona 9

Un nuevo video viral genera debate en las redes sociales, mostrando un tenso enfrentamiento entre un motorista y un automovilista en medio del tráfico de la 2a. calle de la zona 9 capitalina, justo a un costado de la Torre del Reformador.

En las imágenes captadas por un testigo, se observa cómo el automovilista, visiblemente molesto, comienza a grabar con su celular al motorista, quien lleva puesto un casco y una sudadera roja. La discusión parece aumentar de tono rápidamente, hasta que el motociclista, enfadado, arrebata el teléfono celular al conductor y lo estrella violentamente contra el suelo.

Acto seguido, el motorista monta su motocicleta y se aleja rápidamente del lugar, dejando tras de sí una escena de tensión y desconcierto entre los presentes.

El incidente, que ocurrió mientras otros automovilistas esperaban el cambio del semáforo, ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Usuarios expresan su indignación ante la agresividad del motorista. Por otro lado, algunos internautas comentan sobre la necesidad de mantener la calma y resolver los conflictos de manera pacífica, evitando recurrir a la violencia y el enfrentamiento físico.

“Si el señor fue paciente con el motorista, otro ya no lo será”; “Soy motorista y a veces la culpa es del motorista, a veces de los carros, camionetas o camiones. Sin embargo, nunca me gusta la violencia, no es bueno”; “Gracias a Dios no me he topado con un motorista, porque no sé qué haría en ese caso”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.