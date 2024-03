Cristiano e Iniesta embajadores para Mundial 2030

Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta y Nouredinne Naybet son algunos de los embajadores de la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para el Mundial 2030.

Los embajadores fueron presentados en una ceremonia en la Ciudad del Futbol de Oeiras, en las afueras de Lisboa, donde la candidatura presentó también su logotipo y su visión.

Además de Cristiano, Iniesta y Naybet, están Luis Figo, Irene Paredes, Álvaro Morata, Yassine Bounou, Ghizlane Chebbak y Emmanuel Debayor y Dolores Silva.

No todos ellos estuvieron presentes este martes en la Ciudad del Fútbol y algunos de ellos como Cristiano Ronaldo, Morata o Iniesta optaron por grabar vídeos.

Cristiano Ronaldo dijo en un improvisado vídeo que “Portugal ya demostró en el pasado su capacidad de organización” y que 2030 va a ser un año de “gloria y éxito”.

Por su parte, Andrés Iniesta recordó lo “especial” que es ganar un mundial, y lo especial que puede ser también vivirlo en el país de uno mismo.

Figo, que sí que estuvo en la ceremonia, subrayó la importancia de ensalzar la relación entre el público y los jugadores, y recordó la Eurocopa de 2004 organizada por Portugal, que fue una victoria no solo para el país sino europea.

TODAY IS THE DAY! 🌟🚀 We’re excited to kick off this new account and show you what a FIFA World Cup 2030 in Morocco, Portugal and Spain could do for the future of football! 🌏⚽#fifaworldcup2030 #2030bid #yallavamos pic.twitter.com/w8enIdaTlc

— yallavamos2030 (@yallavamos2030) March 19, 2024