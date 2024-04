Materazzi no quiere que se le recuerde por el cabezazo de Zidane

El cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi en la final del Mundial de 2006 sigue siendo uno de los momentos más recordados y controvertidos en la historia del fútbol. Este incidente no solo marcó el destino de la final entre Francia e Italia, sino que también dejó una huella indeleble en la carrera de ambos jugadores. Recientemente, Marco Materazzi ha vuelto a hablar sobre este episodio que lo catapultó a la fama de una manera inesperada.

En una entrevista con The Times, Materazzi expresó su deseo de que su carrera no sea definida únicamente por este incidente. El defensor italiano afirmó: “No me gusta, porque no hace justicia a lo que fue mi carrera”. Estas palabras reflejan el deseo del jugador de ser recordado por sus logros deportivos y no por un momento de controversia en el campo de juego.

🇮🇹🗣️ Marco Materazzi on the Zidane headbutt moment: "I don’t like it, because it doesn’t do justice to what my career was."

"That episode should never have happened. In the tension of that final in Berlin, amidst the bickering and insults, Zidane offered me his shirt, and I… pic.twitter.com/FrgCFShID4

