Manchester City nuevo líder de la Premier tras la derrota del Arsenal

El Manchester City se ha convertido en el nuevo líder de la Premier League luego de que el Arsenal sufriera una inesperada derrota ante el Aston Villa en el Emirates Stadium. Este revés para los gunners ha reconfigurado la tabla de posiciones, dejando al equipo de Pep Guardiola en la cima del campeonato inglés.

El encuentro entre el Arsenal y el Aston Villa fue un momento crucial en la lucha por el título de la Premier League. A pesar de los esfuerzos del Arsenal por mantener su racha invicta en el año 2024, el Aston Villa logró imponerse con un marcador final de 0-2. Los goles de Leon Bailey y Ollie Watkins silenciaron a la afición local y cambiaron el panorama de la competición.

There's so much going on in the Premier League's top six right now!

🔵 Man City beat Luton to go top

🦁 Aston Villa topple Arsenal to spoil bid to go first

🔴 Liverpool taste defeat at home to Crystal Palace

⚫️ Newcastle thrash Spurs to enter the top six pic.twitter.com/Rcbm9aav0H

— Premier League (@premierleague) April 14, 2024