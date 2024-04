Roma: Dan de alta al futbolista Evan Ndicka

El marfileño Evan Ndicka, jugador del Roma, recibió este lunes el alta tras haber ingresado en la tarde del domingo en un hospital después de sufrir un dolor en el pecho durante el partido ante el Udinese que en un primer momento pareció un infarto, algo que descartaron los últimos controles médicos a los que fue sometido.

“El jugador ha sido dado de alta y se someterá a nuevos controles en Roma. Se realizaron pruebas cardiológicas de primer y segundo nivel, que resultaron negativas para patología cardiaca”, informó el Roma en un comunicado.

El diagnóstico de “neurmotórax” se refiere a la presencia de aire resultante del traumatismo que puede causar un colapso pulmonar parcial o completo, agregó.

🚨 Official AS Roma statement on Evan Ndicka.

"First and second-level cardiological tests were administered that were negative for cardiac pathologies".

"In light of the last tests undergone this morning, the medical situation is compatible with a thoracic trauma with minimal… pic.twitter.com/M4Rx8Wzq6k

