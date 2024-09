Fatman Scoop muere luego de colapsar en pleno concierto

Fatman Scoop murió a los 53 años después de desplomarse durante un concierto que estaba celebrando el viernes en Connecticut, EE.UU., según informó su representante a la BBC.

Estaba a mitad de su actuación en el Town Center Park de la ciudad de Hamden cuando el rapero se desplomó en el escenario.

I REALLY hope he comes out of this ok. Prayers up for Fatman Scoop. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾pic.twitter.com/rR9PxNkiaR

— Chaddie The Baddie Turner (@TheMrChadTurner) August 31, 2024