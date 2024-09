Selena Gomez es oficialmente billonaria: Esta es su fortuna

Selena Gomez ha alcanzado el estatus de multimillonaria, con un patrimonio neto estimado en 1.3 mil millones de dólares, según Bloomberg.

Parte de la riqueza de la cantante proviene de la música, pero también de su asociación con otras marcas y la actuación.

Sin embargo, el más dinero le ha traído es su marca “Rare Beauty“, su línea de maquillaje que es un éxito entre influencers y adolescentes, reveló la publicación.

En 2023, la marca generó alrededor de 300 millones de dólares en ingresos, lo que contribuye a su valor actual estimado en hasta 2 mil millones de dólares.

Este éxito comercial ha sido fundamental para el crecimiento de su patrimonio.

Para muchos fanáticos, la artista no solo ha brillado en el entretenimiento, sino que también ha demostrado ser una empresaria excepcional, dejando una huella significativa en el mundo de los negocios.

Proyectos de la cantante

Selena Gomez ha diversificado sus ingresos a través de varias inversiones estratégicas.

Co-fundó Wondermind, una plataforma centrada en la salud mental, y también es inversionista en Gopuff, una empresa de entrega de alimentos.

Según muchos fanáticos y analistas, estas inversiones han sido clave para incrementar su fortuna y demostrar su capacidad para identificar oportunidades de negocio rentables.

Su popularidad en Instagram la convierte en la tercera persona con más seguidores, por detrás de los iconos del fútbol Cristiano Ronaldo (638 millones) y Lionel Messi (504 millones).

Esto le ha ayudado a conseguir importantes contratos de patrocinios con Puma, por valor de US$30 millones, y Coach, por US$10 millones.

La trayectoria de la también actriz incluye éxitos en la actuación, con proyectos como Wizards of Waverly Place y Only Murders in the Building.

En la música tiene tres álbumes de estudio, 44 sencillos y dos nominaciones a los Grammy; además de actuaciones en las películas Spring Breakers (2012) y Día de lluvia en Nueva York (2019).