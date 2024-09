Filtran videos de los abusos de Sean Combs a Justin Bieber

A raíz de la detención de Sean Combs por graves acusaciones, incluyendo tráfico sexual y crimen organizado, se han revelado más datos perturbadores de su actividades.

Estas incluirían al cantante Justin Bieber, una de sus presuntas víctimas, y un video prohibido, que según Jaguar Wirght, el rapero filmó por varios millones de dólares.

En medio de las acusaciones en contra de Diddy, el nombre de Justin resurgió con fuerza, al igual que varios videos actitudes inadecuadas con alguien que a penas tenía 15 años.

🚨AWKWARD MOMENT: Remember when Diddy had 15-year-old Justin Bieber spend 48 hours with him?

“For the next 48 hours, we’re going to go wild, buck wild crazy,” Diddy said.

When he asked Justin what he wanted to do, Bieber replied, “Let’s go get some girls.” Diddy gave him a… pic.twitter.com/XYDg53KhaS

