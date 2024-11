Ministro de Gobernación admite falta de control interno en Renovación 1

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se refirió al traslado de reos a la cárcel Renovación 1, luego de acudir a una citación con diputados del distrito de Huehuetenango, para abordar temas de seguridad en dicho departamento.

Jiménez indicó que la estrategia es limitar la capacidad de comportamiento criminal de algunos privados de libertad específicos, pueden ser cabecillas y no, “Es un proceso del que no se puede ampliar detalles por seguridad, si no los ponemos en alerta”, agregó el funcionario.

El ministro del interior, detalló que se han reducido los privilegios de los reclusos con el reciente traslado, ya que no tienen acceso a ningún aparato eléctrico como: celular, televisión, horno de microondas, aire acondicionado.

#AHORA El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez se refirió al traslado de reclusos a la cárcel Renovación 1. | Vía @noel_solis pic.twitter.com/9iTzgZl4BL — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 12, 2024

Sin embargo, aclaró que solo se garantiza lo perimetral, ya que a lo interno no hay un control real pues la capacidad es limitada.

“No voy a mentir. Nosotros solo garantizamos lo perimetral, no a lo interno. A lo interno no hay un control real”, indicó. Agregó que hacen uso de las herramientas disponibles del talento humano que es nuevo, de confiabilidad, y quienes serán sometidos con frecuencia al polígrafo.

Además de controles y monitoreo en centro penitenciario y las requisas permanentes, detalló.

Traslado

Jiménez anunció el pasado domingo 10 de noviembre que, en conjunto con otras autoridades de la cartera del interior, desarrollaron un proceso de traslado de privados de libertad a la cárcel El Infiernito, ahora nombrada como Renovación 1. En ese sentido, el Director General del Sistema Penitenciario Sergio Vela confirmó que el total de los prisioneros reubicados es de 131.

Vela agregó que el procedimiento se inició el pasado sábado 9 de noviembre de 2024 y finalizó este domingo 10 de noviembre de 2024. Asimismo, aseguró que los traslados se hicieron desde las cárceles de Cantel, Pavón, Centro Preventivo de zona 18 y Fraijanes, entre otros.

Con información de Omar Solís