Tribunal absuelve a exautoridades de Informática del TSE

El Tribunal Quinto de Sentencia penal dicta sentencia absolutoria a Gustavo Castillo y Beny Obdulio Román, exdirector y ex subdirector de informática respectivamente, del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El Ministerio Público expuso durante el juicio que se pudo establecer que los procesados borraron y reemplazaron datos del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (SITREP), el cual fue usado en el 2019.

Sin embargo, durante su argumentación, la jueza Marjorie Azpuru indicó que no se cometió ningún ilícito, porque los exfuncionarios no omitieron realizar funciones de su cargo. Agregó que no se modificaron datos en el referido sistema.

Caso contra exfuncionarios del TSE

Los señalamientos en contra de Castillo y Román comenzaron cuando miembros de las Junta Receptoras de Votos (JRV) y fiscales de los partidos políticos que participaron en la contienda denunciaron que los datos consignados en las actas no coincidían con los ingresados a la página electrónica del Tribunal Electoral.

El mismo Castillo y los magistrados del ente electoral admitieron los errores que se cometieron en el conteo de los votos, lo cual obligó al Tribunal a integrar una comisión especial para revisar una a una todas las actas de los resultados de las votaciones.

Sin embargo, el TSE aseguró que esas incongruencias solo afectaron las elecciones para diputados al Congreso y no así para la presidencia de Guatemala.

Ambos funcionarios de Informática fueron destituidos por el ente electoral el 11 de julio de 2019, debido a las anomalías que se registraron en el escrutinio de los votos de la primera vuelta de las Elecciones Generales celebradas ese mismo año.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7