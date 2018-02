5 beneficios de vivir con tu mejor amiga - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Vivir con tu mejor amiga tiene ventajas

ya estas pasando un tiempo pensando en independizarte pero el precio de los alquileres está haciendo que te lo pienses más de la cuenta. Tal vez no es necesario que te vayas a vivir sola, sino con tu mejor amiga. esa persona que no cambiarías por nada ¿Te lo has planteado? Tenemos algunas razones para irte a vivir con tu mejor amiga.

Ventajas de irte a vivir con tu mejor amiga

No hace falta vivir solo o tener novio para vivir la apasionante experiencia de la convivencia. Si no te puedes permitir vivir sola, puedes compartir piso con desconocidos, con compañeros de trabajo o, mejor aún,(con tu mejor amiga).

te hará compañía. Si alguna vez has tenido compañeros de piso o has vivido con tu pareja, descubrirás que tu mejor amiga es la persona con la que más vas a disfrutar la convivencia y con la que menos problemas vas a tener.

ahorraran juntas. Con el precio de los pisos es posible que no puedas irte a vivir sola. Si tu mejor amiga está en la misma situación, ambas podréis por fin vivir sin depender de nadie y ahorrando un poco de dinero.

tendrán muchas charlas. Ya no tienes que llamar a tu amiga ni hacer malabares para quedar cuadrando vuestros horarios. Tu mejor amiga está en casa, en el sofá, lista para una de esas charlas interminables sin necesidad de salir de casa

múltiples cenas. Esas cenas en vuestra casa en las que tu mejor amiga y tú hacéis de anfitrionas para el resto de amigas suponen uno de los mejores planes además de generar momentos para el recuerdo.

La conoces y te conoce. Tú conoces las manías y defectos de tu amiga y la quieres igual. Y viceversa. Ese conocimiento maniático unido al cariño que os tenéis hace que los roces de la convivencia disminuyan considerablemente.

DIJIMOS 5 PERO NO PODEMOS DEJAR LA MAS IMPORTANTE

La amistad. Que tu mejor amiga sea tu compañera de piso te garantiza que cualquier problema que pueda surgir lo resolváis con medios civilizados. A las dos os interesa mantener la amistad.