5 cuates que todo hombre debe tener. - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Según estudios científicos, el ser humano solo puede mantener relación de amistad con 150 personas a lo largo de su vida, tus lista de amigos de Facebook no cuenta, solo cuentas aquellas personas con las que mantuviste o aún mantenes una relaciona, tus amigos de infancia, compañeros de la U, compañeros del trabajo, familia etc.

Pero recientemente se ha comprobado que a pesar de que son 150 personas con las que podrías llegar a tener lazos de amistad, solo 5 son tus verdaderos amigos y la cosa no termina ahí, sino que cada una de estas 5 personas cumple un papel específico en tu vida.

Estos son los 5 amigos que deberías tener y su función en tu vida.

1. El Mentor

Este generalmente es el más grande de tu grupo, tu papá o alguien de tu familia. Es el que puede ayudarte cuando la vida se te complica y son ellos con los que podes hablar de cualquier tema y te ayudan a darle solución.

Tambien son ellos los que te dan los mejores consejos de trabajo y relaciones, pero también los que te dan las criticas más duras pero constructivas.

Dónde encontrarlo: Tu papá, un tío, en alguna organización o grupos de apoyo.

2. El soltero. amigo de chingadera.

Este es el que ayuda a darte confianza a acercarte a las chavas que te gustan, el que te acompaña a los chupaderos cuando queres conectar y cuando terminas con tu novia es también el que te ayuda a olvidar el mal rato.

Basicamente es el que cumple con la parte divertida de esta lista de amigos.

Mantener una relación de amistad con el eterno soltero se torna complicado cuando vos y tus amigos empiezan a conseguir pareja, pero trata de no alejarte mucho de el ya que él siempre será la mejor opción cuando necesites divertirte.

Dónde encontrarlo: Compañero de la infancia, vecino, en la U o el trabajo.

3. El milusos

Si no sos vos, debes de tener entre tus cuates cercanos al que puede reparar cualquier cosa, desde cambiar una llanta del auto, hasta arreglar una tubería. Pero no te engañes, tu cuate multiusos no está para que te arregle cualquier cosa que pueda fallar en tu casa, sino para que comparta sus conocimientos co vos y aprendas a hacerlo por tu cuenta.

Recorda no pasarte con tu amigo el multiusos y no solo lo llames cuando necesitas reparar algo, invítalo de vez en cuando a comer o a unas chelas y cuando tengas que disponer de sus conocimientos asegúrate de agradecerle de alguna manera, invitándolo a algo.

Dónde encontrarlos: en tu colonia o trabajo.

4. El fitness

Se la pasa en el gym, competencias de atletismo, natación o practicando algún otro deporte. Este cuate tiene los mejores consejos para mejorar tu físico, desde qué actividad te conviene practicar, hasta la dieta que podrías seguir.

Quizás es el cuate que menos te agrade, porque siempre es un pesado cuando te invita a su gimnasio o te hace comentarios para que empieces una vida más sana y agarres condición, sin embargo es él quien te saca de tu zona de confort y te impulsa a cuidar tu cuerpo.

Dónde encontrarlo: Un gym, competencias de boxeo o deportivas.

5. El amigo de trabajo.

Si sos un empleado de oficina, vas a pasar cerca de 40 horas en un mismo lugar, compartiendo gran parte de tu día con otras personas. Es casi obligacion encontrar a una persona con quien puedas convivir y como mínimo no comer solo todo el tiempo.

La ventaja del cuate de trabajo es que en realidad puedes mantener un nivel de expectativas muy bajo, pues es un compañero laboral que te ayuda a llegar al fin de semana, aunque pueden llevar su amistad afuera de la oficina e ir por unas chelas o algún partido de futbol.

Dónde encontrarlos: La respuesta es algo obvia pero… en la oficina

y vos ¿ya tenes tus 5 cuates?