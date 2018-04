5 CURIOSIDADES SEXUALES DE LAS MUJERES - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Cada mujer es un mundo y cada mundo debe ser explorado.

No todas las mujeres son iguales, todas tienen diferentes gustos y en el tema sexual, no es que sean difíciles de complacer sino que, no es cosa de cinco minutos.

Es por eso que hoy te explicamos 5 curiosidades sexuales sobre las mujeres, para que no pierdas la paciencia sino que ganes destreza.

#1 Besos en el cuello: Un 97% de las mujeres calificaron esta zona como altamente erótica, así que no lo dejes pasar. Caricias, lamidas o incluso mordidas (no a lo vampiro, a menos que ella lo pida) la van a volver loca.

#2 Llévala por buen camino: La excitación femenina dura desde minutos a horas, dependiendo del mood. Los hombres suelen excitarse en menos de dos minutos, pero las mujeres toman un promedio de 15 minutos para llegar a un orgasmo, siempre y cuando vayas calentando con calma. Si sabes hacerlo, puedes prender la chispa en menos de 30 segundos.

#3 Por todas partes: Una mujer en estado de excitación lo siente desde la punta de la cabeza hasta los dedos de los pies, pasando por todas las zonas “clave”: clítoris, vulva, senos… pero no te olvides de los otros puntos, como piernas, espalda, caderas, etc.

#4 Cambios visibles: Aparte de los gemidos y movimientos de tu pareja, también podrás observar que el clítoris crece y, si buscas, encontrarás el punto G, que puede expandirse al tamaño de una almendra.

#5 No olvides el lubricante: Sin importar la edad de tu pareja, el lubricante es esencial para un encuentro sexual exitoso. Cambios hormonales, de ánimo o incluso la edad pueden provocar resequedad vaginal e incomodidad durante el sexo, así que prepárate con todo lo necesario.

¡Mucha suerte! y lo importante es disfrutar.