6 datos curiosos de Bono en su cumpleaños #58 - Emisoras Unidas

Paul David Hewson, mejor conocido como “Bono” nació el 10 de mayo de 1960, y hoy , que está cumpliendo 58 años, te compartimos algunos datos que probablemente no sabías de este genio de la música.

1- Bono obtuvo su apodo de una tienda de audífonos

Cuando era un adolescente en Dublín, el artista conocido anteriormente como Paul Hewson era miembro de la pandilla callejera llamada ‘Lypton Village’. Sus amigos comenzaron a llamarlo Bono Vox por la tienda de audífonos Bonavox (en latín por ‘buena voz’) , ha sido conocido como Bono desde entonces.

2- Su madre falleció cuando tenía 14 años

En 1974, la madre de Bono, Iris, sufrió un aneurisma cerebral en el funeral de su propio padre y falleció unos días después. Varias canciones de U2, incluyendo los primeros singles ‘I Will Follow’ y ‘Out of Control’, están inspirados en la difunta mamá de Bono. La experiencia forjó un estrecho vínculo con el baterista Larry Mullen Jr., quien también perdió a su madre a temprana edad.

3- Bono una vez entrevistó a Bob Dylan, justo antes de inventarse la letra de “Blowin’ in the Wind”

Antes del concierto de Bob Dylan en el Slane Castle de Dublín en julio de 1984, se le pidió a Bono que entrevistara a Dylan en backstage para la revista Hot Press. Después de la entrevista, Dylan invitó a Bono al escenario para cantar juntos ‘Blowin’ in the Wind ‘y, sin saber las palabras, el cantante de U2 se inventó la letra a medida que avanzaba.

4- Bono es copropietario de Facebook

Junto con su compañía de inversiones, Elevation Partners, Bono adquirió una participación del 1.5 por ciento en Facebook en el 2010. Ahora, ese pequeño porcentaje se estima en un valor de más de $1 mil millones. Antes del acuerdo de Facebook, Bono fue nombrado el “peor inversionista de Estados Unidos” por 24/7 Wall Street debido a una serie de “inversiones desastrosas”.

5- Es la única persona que ha sido nominada a un Grammy, un Oscar, un Globo de Oro y el Premio Nobel de la Paz

Además de las múltiples nominaciones y triunfos de los premios Grammy de U2, Bono ha sido nominado para un Oscar, un Globo de Oro y un Premio Nobel de la Paz.

6- Bono no es un fan del nombre de la banda U2.

Bono una vez admitió a Larry King que, en realidad no le gusta el nombre, U2. La banda originalmente se llamaba Feedback, seguida de Hype. El nombre U2 fue sugerido por Steve Averill, quien diseña las portadas del álbum del grupo. A pesar de la aversión de Bono por el nombre, U2 ha forjado una carrera bastante agradable durante los últimos 30 años o más.