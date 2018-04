7 datos de Daddy Yankee "El Rey del Reguetón" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Ramón Luis Ayala Rodríguez (San Juan, 3 de febrero de 1977), conocido como Daddy Yankee, es un cantante, actor, productor discográfico, locutor de radio y empresario puertorriqueño.

1. En 2009, Daddy fue el artista más buscado en Google en los países Argentina y Chile, superado solamente por Michael Jackson.

3. Fue nombrado en la Universidad de Harvard como Latino del Año.

3. Se había ganado el título de Rey de la Improvisación por su especial habilidad creativa, una virtud que ha hecho a Daddy Yankee ser vencedor durante cinco años seguidos en muchos Street Jam Reggae Awards.

4. Daddy Yankee, paso un año y medio para recuperarse totalmente de un balazo que recibió, aunque no del todo por que no pudo seguir practicando los deportes con la misma destreza y no puede bailar.

5. Es mundial y le da fama al reguaeton: 2005 – Daddy Yankee estrena el disco que hasta la actualidad ha sido el mas vendido en todo el genero del reggaeton con 7.000.000 de copias, titulado Barrio Fino, y el tema que lo proyecta a nivel internacional La Gasolina producido por Luny Tunes, en ese año ya se podían escuchar temas del genero en varias emisoras de casi todos los países de Latinoamérica sobre todo el Centroamérica y el Caribe. Al final del 2005 “Barrio Fino” se posicionaba como el álbum más vendido del año y Yankee, el hombre que no quiso firmar con ninguna compañía disquera, era solicitado por las disqueras más prominentes del mundo.

6. El artista urbano de la década: En 2009/2010 – tuvo más de ocho millones de discos vendidos, cinco éxitos número 1 en la cartelera de radio Billboard, una película que resultó un éxito en la taquilla, y cuatro discos en el tope de las listas de venta, incluyendo el disco latino de más venta en la década, según la revista Billboard, Daddy Yankee es el Artista latino urbano más relevante en el mundo entero.

7. Empezó a escuchar bachata, música de Banda de México y son cubano. Ha declarado” La salsa la escuchaba porque mi papá era salsero, pero no apreciaba lo que representaba ese movimiento hasta que fui creciendo y empecé a conocer la música de Rubén, La Sonora Ponceña, entre otros. Comencé a encariñarme con esta cultura de forma bien sólida, hasta que me convertí en un tipo urbano, y salsero, merenguero y bachatero”.

Te dejamos su éxito más reciente “Dura” que ya cuenta con más de 600 M de vistas en YouTube.