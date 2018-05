8 cosas que atraen a los hombres, la #4 te servirá mucho - Emisoras Unidas

6.- “atrevida”

No empieces a malinterpretar, ¿eh? Me refiero a que tu ciudad debe tener miles de cosas por hacer, no solamente ir al cine y a tomar café. A un hombre le encanta una chica dispuesta a hacer de todo, desde visitar un lugar “refinado” hasta embarrarse de lodo con un deporte extremo. Esa dualidad en una mujer es increíble.