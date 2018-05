A Bad Bunny le gustan las chicas que no se depilan la zona púbica - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Las redes sociales explotaron con una foto de Bad Bunny donde se ven sus partes íntimas sin afeitar e invitando a sus seguidores aceptarse “tal como eres”.

“Quiérete tal y como eres!! La persona que no te quiera así, no merece estar en tu vida. QUE SE VAYA!!”, escribió el artista urbano en Instagram.

No conforme con el revuelo que causó con su atrevida imagen, el exponente del género trap recomendó a las mujeres olvidarse del rastrillo en el área genital.

“MUJERES!! A manera de experimento, déjense la zona púbica con vellos (dejense el to… pel…) por un tiempo. El o la que no las quiera así o se ponga ‘piky’ se le da bandaaaa. El que te quiere comer te come como sea. A un macho alfa como yo no le molesta”, escribió en Twitter.

De igual forma, el intérprete de Amorfoda cuestionó: “qué diablos es esa esclavitud de estar afeitándose cada vez que vas a ver a alguien!!?? No siempre da tiempo. Peor es cuando en pleno bellqueo te salen con que ‘no me afeité’ con caras pasmadas y de vergüenza. MIRAAA! BASTA YA!! Que eso no sea impedimento para el sexo. Qué hubieran hecho en los 70’s??? No hubieran tenido sexo nunca??? O qué????”.