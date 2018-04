¡A J Balvin no le va este Look! - Emisoras Unidas

¡A J Balvin no le va este Look!

Compartir Facebook

Twitter

J Balvin es uno de los artistas que más marcan tendencia. Tanto su estilo de vestir como su actitud son imitados por miles de jóvenes en todo el mundo. Pero no siempre sus cambios de look gustan a todo el mundo. Esto es exactamente lo que ha ocurrido. Y es que el cantante de ‘Ginza’ acaba de probar con un nuevo corte y color de pelo, que no parece haber triunfado Instagram.

Nuevo look 😂😂😂😂😁🕺 que opinan ? Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin) el Abr 5, 2018 at 7:30 PDT

Y ahora lo ha vuelto a hacer. Porque J Balvin le ha dado un giro total a su imagen con una nueva apariencia que se aleja mucho de la que nos tiene acostumbrados. Ha sido el propio cantante quien, a través de su perfil de Instagram, ha compartido el video en el que muestra cómo ha cambiado su look. Pero te avisamos, es probable que no te encante.