A la gente le fascina la política, pero detesta a los políticos, dice exministro - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

El exministro de Finanzas, Richard Aitkenhead fue invitado por el programa A Primera Hora para comentar las acciones del presidente Jimmy Morales en la actual coyuntura política, su mensaje durante los funerales del alcalde capitalino y expresidente de Guatemala, Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, y su relación con el MP y la Cicig.

Richard Aitkenhead: “Álvaro Arzú impulsó la negociación como solución a los problemas nacionales”.https://t.co/Zu8jaHksvr pic.twitter.com/m88eGXhDvD — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 30, 2018

Durante los funerales del expresidente Arzú, el presidente Jimmy Morales dijo a la comunidad internacional que espera respeto, así como Guatemala respeta, ¿era el lugar y el momento para decir eso?

Ni el lugar y ni el momento. Cuando fallece una persona no es el lugar ni el momento para ese tipo de declaraciones… de esos mensajes. Reconozco que en esos momentos hay emociones y sentimientos fuertes.

Las frases que escuché es que, nosotros respetamos y queremos que nos respeten. Si el Gobierno en algún momento considera que la Cicig ya no es necesaria, debe seguir los mismos pasos que siguió cuando fue creada.

¿Cómo despersonalizar un problema cuando hay un enfrentamiento Jimmy Morales – Iván Velásquez?

El tema fundamental es reconocer que las personas pueden no quererse, pero lo importante es definir el problema y ver cuál es el rol de cada uno en el problema.

Durante la negociación de los acuerdos de paz era muy fácil detestarse entre los militares y la guerrilla. Lo que estábamos haciendo era separando los problemas de las personas. No se trata de que se quieran los actores, lo que se trata es que en la mesa se sienten las personas a discutir qué es lo que se necesita.

Veamos lo que pasa con el financiamiento electoral por ejemplo. ¿Qué se necesita? Discutir el tema, hacer los cambios y deducir responsabilidades.

Sin embargo, lo que se ha tratado de ver, es quién es el portador del bien y quién el portador del mal. No hagamos de esa lucha algo que se vuelva tan purista, que impida que el país pueda avanzar.

#EUCoyuntura Aitkenhead: “Cuando fallece una persona no es el lugar ni el momento para ese tipo de declaraciones y ese tipo de mensajes”, al referirse del mensaje que dio el presidente Jimmy Morales a la comunidad internacional durante honras fúnebres a #EUÁlvaroArzú pic.twitter.com/bZDvjSYBy0 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 30, 2018

¿Hay un fuego que se está atizando?

Lo que hemos dejado es que las emociones nos superen. Lo que nos debe concentrar ya no es la descalificación de otras personas. Están negociando por posiciones no por intereses. ¿Cuál es el interés? Construir un estado de derecho en el país.

Algunos oyentes señalan que los principios son innegociables, dicen que usted hace apología del delito…

Eso es muestra de lo que pasa en el país. Yo lo he dicho, lo he escrito y lo reitero. Creo que la Cicig era indispensable, estoy de acuerdo en eso. Valoro el trabajo de Thelma Aldana en el MP. Estoy de acuerdo con el trabajo que se ha hecho contra la corrupción y la impunidad, pero nunca un ser humano debe dar votos en blanco.

Guatemala ha avanzado de 2015 a la fecha. La ciudadanía ha manifestado sus convicciones, pero ese no es el debate. Tampoco digo que se negocien las culpabilidades de las personas.

A la gente le fascina la política, pero detesta a los políticos

No puede haber un buen gobierno sin buenos servidores públicos. No puede haber buena política si no hay buenos ciudadanos participando. Este es un país que debería estar envuelta en una discusión de todas las reformas que se necesitan.

#EUCoyuntura Aitkenhead: “La gente le fascina la política y habla de política, pero detesta a los políticos”. pic.twitter.com/nws1LxIhBd — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 30, 2018

Escuche nuevamente el programa aquí: ▼