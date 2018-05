A los 114 años quiere dejar de fumar - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El año en que nació Fredie Blom, en 1904, Rolls-Royce lanzó su primer automóvil y los hermanos Wright construyeron su segundo avión con motor.

A principios de este mes, Blom, celebró su cumpleaños número 114 en su casa en Delft, un pueblo a las afueras de Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Después de celebrar su cumpleaños, reconoció que tiene la misión de demostrar que nunca es demasiado tarde para cambiar.

“Todos los días fumó de dos a tres cigarrillos (elaborados en la localidad con periódico)”, aseguró a la BBC.

La necesidad de fumar es muy fuerte. A veces me digo a mí mismo que voy a parar, pero es solo que me estoy mintiendo a mí mismo. Mi pecho me persigue para darme una calada y luego me obligan a hacer un cigarrillo.

Aunque ha vivido una larga vida, no conoce el secreto de su éxito.

“Me siento muy saludable, estoy bien”, agregó Blom.

“Mi corazón es fuerte, pero son solo mis piernas las que están cediendo, no puedo caminar como solía hacerlo”.

Con información de la BBC y Daily Mail