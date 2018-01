¿A qué edad son más infieles los hombres? - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Resulta que un estudio realizado por el portal Ashley Madison con sus usuario llegó a la conclusión de que los hombres entre los 40 y los 50 años son más susceptibles a “caer en tentación”. Ya entenderás por qué a esta edad: algunos comienzan a preocuparse más por su aspecto físico, por vestir bien y hasta por seguir algunas reglas de moda sugeridas para hombres jóvenes.

Los investigadores revelaron que a esta edad hacen un balance de su vida y se dan cuenta de que hay situaciones que no podrán cambiar de sus parejas y que en sus manos tienen la oportunidad de resolver y hacer cumplir con algunos pendientes, entre ellos ser infiel, el deseo de muchos.

Por otro lado, el sitio el Clarín mencionó en uno de sus artículos que el 90% de los hombres tienen fantasías sexuales con otra persona que no es su pareja, mientras que una investigación de la Universidad de Indiana publicada en Archives of Sexual Behavior indicó que los hombres inquietos, ansiosos y buscadores de novedades son más propensos a estar insatisfechos en su relación de pareja y acaban en “poner el cuerno”.

¿Por qué se buscan una amante?

1.Mejor vida en la cama: Buscan cumplir sus deseos más eróticos y por los cuales han discutido con su pareja porque no está dispuesta a hacerlos realidad. Está convencido de que en ese proceso de llevarla a la cama no tendrá que rogar mucho para probar posiciones sexuales nuevas, técnicas como el petting, splosh, masaje Nuru, free pass y otras fantasías del diccionario del sexo.

2. Necesitan más atención: ¡En vez de apoyar, dan problemas! Este tipo de hombres suele justificar sus fechorías con frases como: “ya no me atiendes como antes”, “los niños, la casa y el trabajo te consumen”, “ya no tienes tiempo para mí” e inclusive tienen la capacidad de faltarte el respeto al considerar que: “ya no estás tan bonita como antes”… Para ellos, la solución está en buscarse una amante. Una mujer que siempre los escuche y los atienda como creen “merecer”.

3. Sentir adrenalina por hacer lo prohibido: El hecho de sentir que pueden ser descubiertos los lleva a utilizar sus más seductoras técnicas para conseguir a una mujer que esté dispuesta al juego.

4. Creen que tienen el derecho: Unos faltan a su promesa de fidelidad porque buscan una experiencia diferente, otros que para incrementar su rendimiento en la cama y otros porque son tan machistas que creen que es muy normal. Así como lo lees, en la sociedad siempre se ha educado a los niños que es aceptable que sean mujeriegos, entonces es normal que lo hagan cuando crezcan.