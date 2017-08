Abogada es confundida con exestrella de películas para adultos

Una abogada peruana llamada Judith Ramírez fue confundida por muchos usuarios por Mia Khalifa, popular estrella de películas para adultos.

Desde hace un par de semanas el nombre de la abogada peruana, Judith Ramírez, comenzó a ser protagonista al hacerse virales sus fotografías y compararla con la exactriz de películas para adultos.

La joven se desempeña como Subgerente de Operaciones de Fiscalización en la Municipalidad Provincial de Huacho, Perú, y a raíz de todo el tema viral tuvo que salir a defender su nombre por medio de una publicación en Facebook.

“No debería hacer mención de este punto dado que es un cuestionamiento personal, ya no laboral, pero creo que amerita hacer ciertas precisiones. Hacen mención a una tal ‘Mia Khalifa’, me han comparado con ese personaje a más no poder. No pude evitar reírme, tuve que googlear para saber quién era esa persona y ¡Wow! Vaya sorpresa, dicen que las comparaciones son odiosas y vaya que sí lo son”, aseguró.