Abogado ataca a meseros por hablar español en un local de Nueva York - Emisoras Unidas

Un nuevo acto de discriminación ocurrió en el restaurante Fresh Kitchen de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, luego que un abogado, llamado Aaron Scholssberg, expresara de forma racista contra otros consumidores y meseros del lugar por hablar español.

El hecho, ocurrido el martes 15 de mayo, fue captado por Edward Suazo y subido a su cuenta de Facebook, denunciando que el hombre agredió verbalmente a su esposa y una amiga de ella.

“Mi esposa y su mejor amiga acaban de experimentar lo que Norteamérica se está convirtiendo”, expreso Suazo en su cuenta personal.

“Cada persona que escucho: él habla (español), él lo habla, ella lo está hablando… ¡Esto es Estados Unidos!”, expresó indignado el jurista.

“Creo que no tienen documentos, así que mi próxima llamada será al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) para que expulsen a cada uno de ellos de mi país”, afirmó el abogado.

“Si pretendes manejar un local en pleno Manhattan, tu staff debería hablar en inglés, no español”, expresó.

Who this this bigot in Midtown Manhattan? What’s his name?

Please share this.

Here he is harassing & insulting two women for speaking Spanish…TO EACH OTHER in the middle of Manhattan.

Trump has empowered ugly white people like this to say whatever they feel like saying. pic.twitter.com/WbHlet6H7c

— Shaun King (@ShaunKing) 16 de mayo de 2018