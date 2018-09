Abogados analizan escenario político tras anuncio de no renovación de mandato - Emisoras Unidas

Abogados analizan escenario político tras anuncio de no renovación de mandato

El viernes de la semana pasada, el presidente Jimmy Morales anunción que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y envió la carta con la notificación al Secretario General de la Organizción de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

Para conversar sobre este tema, el programa A Primera Hora invitó a dos abogados:

Stuardo Ralón, constitucionalista

constitucionalista Oswaldo Samayoa, investigador del Centro de Estudios de Guatemala

Ambos profesionales coinciden en que no ha sido la mejor decisión asumida por el mandatario.

Stuardo Ralón

Uno de los argumentos del presidente es que la Cicig ha sembrado el terror judicial

Cuando se analizan estos temas hay puntos de vista diversos. Incluso han habido señalamientos de exceso del mandato de Cicig, que se ha entrometido en cosas que no corresponden. Ha habido diversas atapas.

Lo que los guatemaltecos queremos es que la lucha contra la corrupción continúe. Para nada termina esta lucha.

Es algo que tenemos que seguir abordando en el concierto de las naciones. Muchos piensan en que si la Cicig termina, todo termina. No es cierto. Es todo lo contrario, el reto es mayor.

Ralón: "Si existiera una revocación de la visa tendría que haber una explicación fundada". #EUAnálisis pic.twitter.com/YWuzOFtdba — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 3, 2018

¿Cómo deberá interpretarse el fallo de la CC en su momento?

La CC ha tenido múltiples resoluciones erráticas, llegando al extremo de inaplicar textos de la Constitución, como cuando anuló el nombramiento de la presidenta de la CSJ, que recibió 12 votos de magistrados titulares.

Ojala no venga una resolución que nos ponga en una crisis más profunda. Es un tema donde hay extremos, de derecha y de izquierda, que quieren poner sus propias agendas.

Es importante separar el non grato contra el Comisionado con lo ocurrido con la Comisión. La CC no indicó que era nula la carta de non grato, dijo que cualquier desavenencia entre la Presidencia y la Cicig debe resolverse según la clausula 12 del Convenio.

Si se niega la visa al Comisionado, se presenta un amparo y la CC ordena que se otorgue la visa pero presidente no acepta, ¿qué pasa?

Estamos frente a un laberinto de una crisis político y constitucional de ruptura de orden constitucional. Pero no hemos visto una negativa de visa, ni para el comisionado ni para nadie. Creo que estamos en el plano de la especulación.

Oswaldo Samayoa

¿Tiene calidad moral el Presidente para hacer lo que hizo?

Ley de Probidad dice que los funcionarios que estén señalados, deben evitar vincularse en temas como este. Según la facultad constitucional y el acuerdo con ONU la tiene. Lo que sucede es que está señalado de un posible hecho delictivo. Hay sospechas, no por ser presidente sino por haber sido secretario de un partido.

Levanta suspicacia… desde que su hijo y su hermano salen vinculado comienza a pelearse con Cicig y el MP… habla de justicia selectiva. Después sale lo del financiamiento electoral ilícito. Salen empresarios que piden perdón, en el banquillo ante juez, donde se inicia un proceso.

Todo esto es lo que nos hace pensar en la ilegitimidad del presidente para hacer esto

El mensaje parece ser ‘quiero garantizar una impunidad, una lentitud en el sistema de justicia. Es como querer asegurar un marco de impunidad en el futuro. Acompañado de los mandos militares, el Ejército está instrumentalizado, son temas civiles, no tienen nada qué ver con guerras. Es un gobierno democrático basado en leyes, no en armas.

Da una mala imagen para la institución, es un mensaje distorsionado, rosa en lo ridículo haberse hecho acompañar de militares. Circular vehículos militares es un mensaje intimitadorio, algo innecesario.

Samayoa: “El Comisionado Velásquez se ha ganado la empatía de las personas y se cree que su gestión ha sido responsable y correcta al frente de CICIG”. #EUAnálisis pic.twitter.com/UKEU0JhtL3 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 3, 2018

¿Y si no acata el fallo de la CC?

Cometería un delito. Si el presidente tiene la función, la tiene. No se niega. Pero no agotó toda la discusión y las quejas frente al Secretario de la ONU.

¿Si ya no hay Cicig cambian los escenarios para la justicia?

El escenario no cambia porque ya hay casos que van adelante. Los ataques del Presidente fueron contra el Comisionado, pero él ha ganado legitimidad. Si hubiera sido otro comisionado, no hubiera sido lo mismo. No hubiera ocurrido tan rápido, hubiera sido meses después.

Luego, el Secretario de la ONU también tiene sus decisiones. La ONU decide quien queda al frente de Cicig.

¿Deben otorgarle la visa?

No debería tener una visa, no debería estar sobre el estatus internacional. Si el requiere la visa, el Estado no tiene porque negársela. Por aparte, ya comenzamos a ver reacciones de la Unión Europea que le dice al Presidente que reconsidere lo que está haciendo porque es mal mensaje para la comunidad internacional.

El presidente se abrió tres grandes frentes. Primero con la sociedad civil, luego con las embajadas y ahora con la comunidad internacional.