Aborda un vuelo equivocado y lo descubre cuatro horas después del despegue - Emisoras Unidas

El avión de la aerolínea japonesa All Nippon Airways (ANA) tuvo que regresar a la mitad del vuelo entre Los Ángeles y Tokio, luego de que la tripulación descubriera que uno de los pasajeros había abordado dicho vuelo por equivocación.

All Nippon Airways lamentó lo sucedido y ofreció una disculpa a los pasajeros del vuelo 175, que partió con rumbo a Tokio el martes pasado.

Luego de darse cuenta de que el pasajero estaba en el vuelo equivocado, el piloto aplicó el procedimiento de seguridad, regresando de forma inmediata a Los Ángeles tras cuatro horas de vuelo.

En dicho vuelo iba el cantante John Legend y su esposa Christine Teigen, quien relató por medio de su cuenta de Twitter todos los detalles del incidente.

“Cuatro horas en un vuelo de 11 horas y damos la vuelta porque tenemos un pasajero que no debería estar en este avión. Por qué, por qué tenemos que volver todos, no lo sé”, dijo la esposa de Legend.

a flying first for me: 4 hours into an 11 hour flight and we are turning around because we have a passenger who isn’t supposed to be on this plane. Why…why do we all gotta go back, I do not know

— christine teigen (@chrissyteigen) 27 de diciembre de 2017