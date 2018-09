Abrego y Arriola animarán la fecha de Aceleración - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La 9na. fecha del Campeonato Nacional de Aceleración 2018 que se celebrará el próximo domingo en Guatemala Raceway vibrará al máximo, ya que participarán varios de los mejores corredores del país, entre los que destacan Nelson Abrego y Eduardo Arriola.

Abrego ha brillado en la división “D” Modificada, al punto que actualmente se encuentra en segundo lugar de la clasificación general con 40 unidades, solo superado por Édgar Aguilar, quien ostenta 47; mientras que Arriola siempre ha sido una de las figuras de “A” Modificada, y ostenta el primer puesto de la general en esa división con 16 puntos, un lugar compartido con Alejandro Villatoro, quien tiene la misma cantidad de unidades.

“El carro ha mejorado mucho gracias al motor 8 cilindros 350 5.7. Es una maquina que me ha brindado muy buenos resultados sin una inversión tan grande de dinero. Ahora le puse óxido nitroso, con lo cual espero mejorar el tiempo de 13.30, aunque debemos de cuidar el Bracket de la categoría que es de 13.50”, comentó Abrego.

Y es que Nelson posee un Plymouth Arrow modelo 1977. Este vehículo llegó a sus manos hace algunos años hasta que decidió correrlo. “Realmente no tiene muchas modificaciones, está casi stock; claro, le he puesto un mejor embrague, buenas llantas y mucho tiempo de aprendizaje, pero me siento satisfecho por lo logrado hasta ahora”, agregó el piloto.

“Mi meta es terminar el campeonato entre los primeros tres, y así ascender de categoría para el próximo año. He recibido muchos concejos y comentarios de gente experimentada como el doctor Quevedo y el doctor Beltranena, quienes son amplios conocedores del automovilismo, eso me ha dejado muy satisfecho”, dijo Abrego.

Siempre protagonista

Sin duda alguna Eduardo Arriola será nuevamente protagonista en la división “A” Modificada al mando de su Honda Civic mejor conocido como La Aceituna. La evolución del auto ha sido notable durante este año, sobre todo con la ayuda del preparado de autos Norris Prayoonto.

“Estamos listos para la fecha del próximo domingo, el carro esta al 100 por ciento, claro, hicimos algunas modificaciones, pero todo está en perfecto estado. Invitamos a la gente que le gusta la aceleración a que llegue no solo a la carrera, sino también a las prácticas del día sábado, ya que estaré en la pista practicando desde las tres de la tarde”, dijo Arriola.

El piloto se siente muy satisfecho por el desempeño del carro. Su mejor tiempo ha sido 9.99 segundos en el cuarto de milla “y quiero mejorarlo. El carro está al nivel de los carros que participan en Estados Unidos, por eso confiamos en que se puede evolucionar aún más”, agregó. (César Pérez).