Abuelita aprende a leer a los 96 años y se hace viral - Emisoras Unidas

Nunca es tarde para aprender y para demostrarlo existe la historia de Lupita Palacios, una abuelita de 96 años de edad que retomó sus estudios para aprender a leer y escribir.

Gracias a la decisión de Lupita, el mes pasado pudo obtener el certificado de secundaria que presume orgullosa.

Durante una entrevista realizada por EFE, Lupita contó que su curiosidad por saber qué decía el periódico y los libros la motivo para aprender.

Ella nunca ha estado sola, gracias que miembros del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos siempre la han motivado para continuar con sus estudios.

Lupita Palacios es la mayor de cinco hermanos. Nació en Ocozocoautla, Chiapas, y por ser la más grande de su familia no tuvo la oportunidad de poder asistir a la escuela cuando era pequeña.

Ella mencionó que sus padres comentaban que ‘la escuela era una pérdida de tiempo’, por lo que decidió abandonar por completo los estudios.

En su juventud trabajó como comerciante y empleada doméstica. Asimismo, fue una de las fundadoras del Mercado Cinco de Mayo en Tuxtla Gutiérrez.

La vida no ha sido nada fácil para Lupita, quien vive acompañada de una nieta con parálisis cerebral. Debido a que ella no puede salir de su casa, los profesores van a visitarla con la finalidad de que no abandone los estudios.

Ahora que ha concluido la secundaria, Lupita asegura que quiere terminar el bachillerato y espera que Dios le preste vida para cumplir esa meta que se ha planteado.

Con información de EFE y La Vanguardia