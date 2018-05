Actitudes que hay que evitar en el noviazgo - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Existen actitudes que es muy importante corregir durante el noviazgo con el fin de mantener una relación de pareja sólida.

Estar a la defensiva ante las críticas

Algunas personas llevan muy mal las críticas en el contexto del amor y se ponen a la defensiva ante el menor comentario externo. Algunas personas llevan al plano personal estos comentarios y se infravaloran a partir de la opinión del otro.

La indiferencia

En el noviazgo, es muy importante mantener un nivel de implicación emocional que se demuestra a través de los detalles de interés. Algunas personas utilizan la indiferencia como arma de seducción, pero muchas veces el desinterés llega afectar la relación de noviazgo por falta de interés.

Querer mantener una relación de pareja feliz no significa querer que todo se ajuste exactamente a los detalles esperados puesto que cada persona tiene sus virtudes y sus defectos. Desde el perfeccionismo, la menor contraindicación se convierte en causa de gran disgusto, malestar y sufrimiento.

Perder el tiempo

El noviazgo es un tiempo de conocimiento, por tanto, invierte este periodo en conocer a esa persona de verdad tal y como es y no como te gustaría que fuese. A su vez, déjate conocer. Y recuerda que eres libre de romper esta relación si no eres feliz. No estás aquí para perder el tiempo.

Evitación de los conflictos

Aunque no lo parezca en apariencia, algunas personas sufren de tal modo ante un conflicto que lo evitan al extremo, hacen todo lo posible por reprimir un malestar o una desilusión.