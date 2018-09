Actor del "Chavo del 8" dice que podría morir pronto - Emisoras Unidas

Uno de los personajes más queridos del “Chavo del 8” está preocupado por su salud y asegura que pronto podría pasar su muerte.

Según Édgar Vivar el tema de la muerte no es algo ajeno a él, ya que varias veces ha estado a punto de morir.

El exceso de peso que mantuvo durante su vida le llevaron a ver el “otro mundo” de cerca.

“He estado cuatro veces en terapia intensiva y no le tengo miedo a la muerte, sino a estarme muriendo, que eso sí es terrible, estar sufriendo y hace sufrir a los familiares. Me da mucha curiosidad, pero no tengo ninguna prisa, aunque podría pasar pronto”