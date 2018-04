Actores latinoamericanos reivindican el cine contra el abuso sexual a mujeres - Emisoras Unidas

El cine tiene un rol clave en América Latina para ayudar a mostrar la realidad del acoso hacia las mujeres y la discriminación que sufren colectivos por su condición sexual o de género, consideraron varios actores durante el Festival Internacional de Cine de Panamá.

La gran pantalla “es un vehículo perfecto para retratar sociedades y para contar historias humanas y exponerlas ante una audiencia que puede estar consciente o no de esa realidad”, dijo a la AFP la actriz dominicana Laura Gómez, intérprete de Blanca Flores en la galardonada serie de Netflix “Orange is the New Black”.