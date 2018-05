Acusan a Meghan Markle de copiarle a otra su vestido de novia - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Allison Langdon ha acusado a Meghan Markle de “copiar” el vestido de novia que llevaba la princesa María en su boda de 2004 con el Príncipe Federico.

El presentador de Channel Nine afirmó que el discreto vestido de cuello barco de la ex actriz de traje parecía “familiar” y que no estará “configurando las tendencias de la boda”.

Allison también dio un golpe en la decisión de la Duquesa de Cambridge de usar su abrigo de Alexander McQueen por tercera vez en el gran día, bromeando que podría haber ‘gastado’ en un nuevo atuendo.

Allison criticó el vestido de Meghan realizado por Claire Waight Keller durante su cobertura de la Boda Real junto a su compañera de televisión Kerri Elstub el sábado.

Allison declaró: “Fue la Princesa Mary. Lo primero que pensé fue que ya habíamos visto el vestido. No creo que ella establezca las tendencias de la boda “.

La princesa Mary se puso un vestido de marfil igualmente simple para su boda con el príncipe Federico en Copenhague.