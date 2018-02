Advierten sobre riesgos de imitar escenas de 50 Shades of Grey - Emisoras Unidas

Advierten sobre riesgos de imitar escenas de 50 Shades of Grey

Compartir Facebook

Twitter

Los libros y películas de la saga 50 Shades of Grey han causado un revuelo total en cuanto a la sexualidad y temas que en muchas parejas eran tabú, pero, hay que saber distinguir entre la realidad y la ficción

La historia que se desarrolla entre Christian Grey y Anastasia Steele han puesto muchas mentes a volar, varias parejas han confesado que en la intimidad de sus habitaciones recrean las escenas que el libro describe y que fueron llevadas a la gran pantalla, sin embargo según expertos, algunas de las prácticas sexuales descritas en la trilogía pueden poner en riesgo la salud y seguridad de las personas.



La última entrega de la saga, Fifty Shades Freed – Las 50 Sombras Liberadas – ha causado furor por su alto contenido de erotismo. Dentro de las escenas hay una que ha captado la atención de quienes intentan imitar a la peculiar pareja: En ella podemos ver a Christian jugueteando sexualmente con Steele utilizando un helado, y es que el juego previo utilizando mezclas de temperatura no es algo inusual, pero mucha atención; pues según un ginecólogo del Northwestern Medicine Center for Sexual Medicine and Menopause, hacerlo es una muy mala idea.

Introducir comida por los genitales femeninos puede poner en riesgo la flora del área y comprometer la salud de las mujeres. Tanto el contenido lácteo de un helado, como sus niveles de azúcar podrían causar una infección.

A la hora de la intimidad en pareja, la imaginación juega un papel vital, pero debe tenerse en cuenta que no siempre lo que vemos en el cine es 100% realidad, también existe ese toque fantasioso que es mejor, dejar a la imaginación.