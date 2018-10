Afectados del Volcán de Fuego bloquean el ingreso a Escuintla

Compartir Facebook

Varios afectados por la erupción del Volcán de Fuego, ocurrida el 3 de junio del presente año, bloquean el kilómetro 57 de la Ruta al Pacifico, en el ingreso a la cabecera departamental de Escuintla.

Según los manifestantes argumentan que la razón del bloqueo de este lunes 01 de octubre, es porque no están incluidos en el bono de subsidio que otorga el gobierno central.

Una de las personas que se encontraba en el bloqueo indicó al micrófono de Reyes Reali, “Las peticiones son justas, pedimos al gobierno que atienda prontamente a las peticiones de vivienda, y el subsidio”, detalló.

Pobladores afectados

Las comunidades que no fueron incluidas en un plan de vivienda son: aldea El Rodeo, La Reyna, Santa Rosa, Guadalupe el Zapote, Chuchú, en el plan del subsidio.

Además señalaron que en esas comunidades no cuentan con el servicio de agua potable, otro vecino afectado argumentó: “ya vamos a cumplir cuatro meses que no contamos con agua potable, y lo hemos apaliado con la lluvia, y ya son cuatro días que no llueve”, dijo.

Entre las solicitudes también está que les puedan solucionar esa problemática.

