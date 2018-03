Agrega a 52 mujeres en un grupo de WhatsApp para buscar una cita - Emisoras Unidas

Después de tomar cinco cervezas un jugador de Rugby pensó en enviar un mensaje a algunas de sus amigas para preguntarles que hacían en la noche y si podían salir, pero encontró una solución más fácil, aunque el resultado no fue el esperado.

“Estaba pensando en enviarles mensajes a unas cinco chicas preguntándoles qué hacían en la noche y pensé ‘esto sería más fácil si lo hiciera todo de una vez'”, explicó Dom Flanagan.

“Agregué a todas las chicas que tenía en mis contactos, incluidas exnovias, a un grupo de chat en WhatsApp”, indicó.

El joven británico llamó a su grupo “Los ángeles de Dom”, y él escribió: “Hola, chicas, soy Dom. No podría haber enviado mensajes de texto a todas ustedes individualmente, ¿qué hacen todas ustedes esta noche?”.

Su ingenioso grupo no dio resultado, algunas lo insultaron y otras abandonaron el grupo.

“Ninguna de ellas tenía ganas de responder, y una chica me dijo que era un asqueroso cerdo”, explicó a UNILAD.

Started a group WhatsApp with every bird in my contacts last night 😂😂 what a fucking melt I am pic.twitter.com/gLXX2CFBRL

— Dom flanagan (@DomBeav13) 11 de marzo de 2018