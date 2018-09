Ahora ya te podes hacer rico haciendo lo que mas te gusta! ver nopor - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El espinoso tema de la pornografía puede generarles a algunos más preguntas que respuestas. A menudo pienso que, como el aborto, las drogas y la eutanasia, el porno puede ser un debate interminable que congrega el típico estar a favor o estar en contra, una dualidad que pasa por el tamiz de los prejuicios, las expectativas, las ideologías. No se trata de si sea legal o no. Simplemente ha existido desde hace tiempo y seguirá existiendo, a pesar de los esfuerzos conservadores que se hagan para impedirlo. El debate, en todo caso, debería tomar otros rumbos: al ser una industria con trabajadoras y trabajadores que buscan ser reconocidos, ¿no debería haber garantías de todo tipo? Salubridad, respeto a los derechos fundamentales, mejores controles para que no ocurran atrocidades. El marco de subrepticio, sucio y a veces ilegal abona el camino para perversiones de todo tipo —hipocresía de la sociedad purista que critican algunas figuras importantes—, lo que no es ni sano, ni civil, ni justo, más allá de que se esté de acuerdo o no. En todo caso, al que no le guste que no la vea y ya, ¿no? La libertad no es exclusiva. Mucho menos para quienes sí disfrutan de este contenido. Además, propio del espíritu de los tiempos, los cambios de percepción han abierto la posibilidad de lucrarse de las formas menos pensadas. Tal es el caso de la página web que te paga por ver porno.

Respira, no hiperventiles. Lo que busca Tube8, filial de Pornhub que anunció que pagará a los usuarios que vean sus videos y que lleva a cabo esta iniciativa, la cual podría revolucionar la industria y el mercado pornográfico en internet, en realidad no va tan acorde con tus desquiciadas fantasías de dinero fácil y masturbación. La idea de este proyecto no es que te hagas millonario, sino cambiar la manera en que se comparte el contenido sexual en la web.

De acuerdo con TheNextWeb, Tube8 concretó su afiliación con Blockchain Vice Industry Token para remunerar con criptomonedas a las personas que participen en las actividades de su plataforma

Este proyecto, aunque parezca descabellado, tal vez ayude a consolidar la idea de que, al contrario de lo que muchos piensan, la pornografía de hecho sí tiene beneficios para la humanidad. Por ahora no se sabe exactamente cómo funcionará el método que hará los cálculos pertinentes para que usuarios y usuarios generen tokens mientras disfrutan de los videos, pero lo que sí es que se tratará de un sistema con recompensas limitado. Repito, nadie va a llenar sumar ceros a su cuenta bancaria con esto.

Es importante agregar que tampoco habrá ningún tipo de pago adicional por acceder al contenido, pues la alianza hará posible que todo se sostenga con la mayor cantidad de tráfico que registre el site, aproximadamente 150 millones de visitas mensuales.

“Vice Industry Token (VIT) ofrece a Tube8 una forma de recompensar a sus usuarios al monetizar el contenido a través del protocolo VIT. Es la única criptomoneda que está diseñada específicamente para tokenizar y recompensar a los espectadores del contenido gratuito. Tube8 tiene más de 10 millones de usuarios registrados que frecuentan la plataforma regularmente. Teniendo en cuenta la popularidad de la criptomoneda en este momento, sólo tenía sentido pagarles por ver e interactuar con nuestros videos. ¡Valoramos su atención y queremos que vuelvan por más!”, sostuvo en un comunicado Tube8, que podría fácilmente convertirse en el gancho para tokenizar toda la red de Pornhub, un monstruo de la pornografía en internet, con registros de cerca de 2,8 mil millones de visitantes al mes

.