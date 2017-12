Al menos 15 muertos en un incendio en Bombay - Emisoras Unidas

Un incendio en un edificio de Bombay dejó este viernes al menos 15 muertos y numerosos heridos, anunció un responsable de la policía.

“De momento se han señalado 15 fallecimientos”, declaró a la prensa S. Jaykumar, comisario de policía en la capital financiera de India, que explicó que las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas del siniestro.

At least 15 persons, including 12 women, dead & 12 injured as massive fire breaks out at #KamalaMills compound in #Mumbai pic.twitter.com/bjSCMQqxdM

— Doordarshan News (@DDNewsLive) December 29, 2017