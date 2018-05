¡Aleja los pensamientos negativos! - Emisoras Unidas

1. “Modifica tu lenguaje corporal”: ¡Así es! Aunque pocos lo crean, nuestro lenguaje corporal tiene mucho que ver. ¿Qué postura tienes? Tiendes a estar encorvado, o cruzar los brazos constantemente? Relaja tu cuerpo, corrige la postura de tu espalda, no cruces los brazos o piernas cuando estés hablando con alguien, mantén la espalda recta y las piernas y brazos relajados. Esto ayuda a tu propia seguridad y a mejorar la calidad en la conversación, y sobre todo tu calidad de vida.

Es cierto, a veces es difícil alejar o eliminar los pensamientos negativos de nuestra vida. Que si mucho tráfico, o mucho estrés, se vienen a la mente los problemas económicos, o lo que sea…pero esos pensamientos no nos sirve de nada, más que para quitarnos la paz. ¿Qué podemos hacer para eliminarlos? Los expertos nos dicen.

2. “Conversa”: Nada mejor que conversar con alguien de confianza o hablar con uno mismo, así en voz alta. Al expresarnos, nos sentiremos mucho mejor e incluso es buena idea grabar lo que nosotros mismos nos decimos, de esta manera nos lograremos desahogar y luego es aconsejable borra la grabación. Todo esto nos ayudará incluso a encontrar soluciones.

3. “Relaja tu mente”: Tómate unos minutos para relajarte, así de fácil. Centra tu atención en tu respiración durante 5 a 10 minutos, libera la tensión, y elimina así los pensamientos negativos. Además, esto te ayudará a centrarte en el presente y sustituir pensamientos negativos por los positivos.

4. “Dale la vuelta a los pensamientos negativos”: ¿A qué se refieren con esto? Básicamente es modificar la forma en que percibimos las situaciones. De todo podemos aprender, y nuestra actitud ante todo es lo más importante.

5. “Usa tu creatividad”: Como en otras ocasiones lo he dicho, no podemos tener el control de todo, sin embargo es importante encontrar soluciones creativas ante lo que sí podemos controlar. Y para desarrollarla el arte es un excelente ejemplo. Disfruta de algunas clases de pintura, escultura, baile o música.

6. “Vete de paseo”: Sí, debemos alejarnos de la rutina para no aburrirnos y no caer en la monotonía, y nada mejor que pasear, liberar nuestra mente y dejarnos llevar por actividades al aire libre. No hay nada mejor que la naturaleza para relajarnos y liberarnos de la ansiedad, y de los pensamientos negativos.

7. “Haz una lista acerca de todo lo bueno en tu vida”: ¡Qué buena idea! Entre tantas cosas que tenemos que hacer y las carreras del día a día, se nos olvida agradecer por lo bueno de la vida, por nuestras bendiciones que, sin duda alguna son muchas. Debemos procurar centrarnos en las cosas positivas, y aprender de las negativas…sin permitir que tomen el control de nuestras vidas.

