Alejandro Sanz enloquece a sus fans con nuevo look

El cantautor español, Alejandro Sanz, ha sorprendido a sus fans con su nuevo cambio de look.

“Sus canas son atractivas”

Con estas palabras una de las fans asegura que Alejandro Sanz se ha puesto más atractivo al pasar los años.

En la fotografía se le mira al intérprete de “Desde cuando” luciendo un sombrero y un bigote con alguna que otra canita.

Además de enamorar con su voz y las letras románticas de su música, el artista no se había realizado hasta ahora un cambio tan radical de look. El mismo ha enloquecido a sus seguidoras que no dejan de enviarle varios piropos y diciéndole que luce fenomenal a sus casi 50 años.

Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 8 de Ago de 2017 a la(s) 5:17 PDT