Alejandro Sanz le llama la atención a Maluma - Emisoras Unidas

Alejandro Sanz ‘regañó’ a Maluma por haberse burlado de su amigo Llane, en un video que publicara el colombiano. Además, el madrileño se disculpó con J Balvin por unos comentarios que hizo de su look.

El cantante madrileño reprendió a Maluma, quien en su Instagram Stories interpretó el tema ‘ Mi soledad y yo’, con su amigo Llane, y el colombiano le criticó a este no poder llegarle a todas las notas de la canción.

Una broma que Sanz no dejó pasar por alto y dijo: “Maluma, hermano, vi tu videíto…jajaja. No te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo) porque no puede cantar ‘Mi soledad y yo’, él lo intenta pero está un poquito alta de tono para él. Aún así gracias por el homenaje, me emocionó veros cantando una canción mía de hace 25 años. De corazón deseo que dentro de 25 años un compañero exitoso cuelgue una canción tuya y te sientas agradecido con la vida como yo. Un abrazo y viva el #respeto y el #compañerismo #música”.