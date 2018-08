Alejandro Sanz pone en su lugar a Maluma - Emisoras Unidas

El famoso artista español puso en su lugar a Maluma ¿Cuál fue el motivo?

Maluma aseguraba que había sido el primer artista latino en cantar en español en unos premios MTV, pero la verdad era otra y Alejando Sanz se lo recordó.

Por medio de sus historias en Instagram, Sanz comentó que los primeros fueron Shakira y él en el año 2005, cuando pusieron a bailar a todos con su tema “La tortura”.

Horas después, Alejandro Sanz compartió en sus redes sociales un mensaje que muchos tomaron como una indirecta para Maluma.

“Me hace gracia los que se toman la vida demasiado en serio y me da ternura los que no. Vive y deja vivir, que la vida no es tuya, ni de nadie, solo se trata de vivir”, escribió en Twitter.

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 23 de agosto de 2018