¡Alerta! Mujer tuvo cirugía cerebral por haber hecho esto en su teléfono - Emisoras Unidas

Una mujer necesitó una cirugía cerebral para eliminar los coágulos de sangre después de un viaje en tren de 20 horas que pasó jugando con su teléfono.

La mujer, una trabajadora migrante de 47 años, usó su teléfono inteligente para matar el tiempo en el viaje desde su casa en la provincia de Henan, China Central, a la ciudad de Guangzhou, capital de la provincia sureña de Guangdong.

El viaje de alrededor de 800 a 900 millas tomó, según los informes, 20 horas. Con el tren lleno, la mujer no identificada no pudo o no quiso moverse de su posición boca abajo.

Cuando bajó del tren en Guanzhou, inmediatamente se desmayó en la plataforma.

Los médicos en el hospital donde la llevaron a utilizar una resonancia magnética para revelar la causa del problema: múltiples coágulos de sangre en el cerebro.

Fue llevada a cirugía y le extrajeron los coágulos inusualmente grandes en una operación que duró tres horas.