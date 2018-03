Alexa de Amazon causa terror - Emisoras Unidas

Cada vez que sale un nuevo dispositivo al mercado son los usuarios quienes reportan en las redes sociales algunos desperfectos o el mal funcionamiento de los mismos y en esta ocasión Alexa ha dado mucho de que hablar en redes.

No se trata de baterías que explotan, ni de fallas de origen eléctrico. Alexa está aterrando a sus usuarios pues pareciera haber cobrado vida y de una manera un tanto… espeluznante. La asistente personal desarrollada por Amazon suelta aleatoriamente una carcajada malévola.

So Alexa decided to laugh randomly while I was in the kitchen. Freaked @SnootyJuicer and I out. I thought a kid was laughing behind me. pic.twitter.com/6dblzkiQHp

— CaptHandlebar (@CaptHandlebar) February 23, 2018