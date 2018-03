Alexa Dellano Rompe el Instagram al Posar en Diminuta Tanga..!! - Emisoras Unidas

Alexa Dellanos es una joven de 24 años que ha logrado llegar a más de 14 mil me gusta gracias a una imagen que deja poco a la imaginación.

La hija de la presentadora Mirka Dellanos, se ha caracterizado por generar polémica ya que constantemente sube imágenes provocativas.

En esta ocasión no fue diferente, pues en el programa del “Gordo y la Flaca” mostraron una instantánea que dejó poco a la imaginación, no obstante, el resultado no fue el esperado pues las críticas no se hicieron esperar.

Dentro de los comentarios pueden leerse: “Se le fue la mano con el Photoshop”; “horrible parece, una deformación del cuerpo”; “tantas cirugías y siliconas, se ven horribles”; “horrible ese cuerpo, se le fue la mano con tantas cirugías”; “¡puro Photoshop! Es bonita y no tiene necesidad de hacerlo”; “¡desproporcionada por completo! ¡Qué pena!”