Alexis Calderón: “Lo que hace falta son jueces con carácter que hagan valer sus resoluciones” - Emisoras Unidas

El programa A Primera Hora se comunicó por la vía telefónica con Alexis Calderón, abogado defensor del colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón, para conversar acerca de las medidas de seguridad que se le han brindado.

Monzón participa como colaborador eficaz en el caso La Línea, en el cual están involucrados el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, y ha denunciado que su familia ha sido víctima de atentados.

Ayer el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, confirmó que Monzón le entregó una nota en donde le da detalles al respecto. Días antes, éste había apercibido al Ministro de Gobernación de que se debe garantizar el resguardo de todos colaboradores eficaces.

¿En qué situación se encuentra su defendido?

Está en una situación delicada por su seguridad, pero sobre todo por la de su familia. Las medidas de protección están establecidas en el convenio y en la Ley contra la Delincuencia Organizada: dice que es el Fiscal el que debe establecerla.

La familia del señor Monzón ha sufrido dos atentados y eso ya lo hemos puesto en conocimiento del Juez. El problema es que hay una coacción próximo a que Monzón brinde su declaración. Están amenazando a su familia.

¿Se ha cumplido con el acuerdo de protección?

Eso no se ha cumplido. El acuerdo de colaboración y la Ley contra la Delincuencia Organizada marcan que es el Fiscal General y el Fiscal de Excepción los que deben verificar el cambio de identidad del colaborador y el lugar a donde deben irse y con un estatus laboral establecido.

El señor Juan Carlos Monzón está molesto porque se está vulnerando a su familia, su declaración no se da y hay razones de urgencia para que se dé lo antes posible.

El Código Procesal Penal establece las formas en que puede realizarse esta declaración. Sin embargo, ni el MP ha apoyado ni el juez ha señalado la audiencia. Todo esto pone en riesgo las declaraciones del colaborador, y la crisis institucional que se vive en el país.

¿Cómo entender que se ubicó a la familia de Monzón?

Ni nosotros como abogados defensores, sabemos en dónde está la familia, pero sí que está afuera. Sin embargo, ya fue identificada. El 15 de diciembre del año pasado entraron a robar a su casa, un familiar que los sorprendió dijo que los ladrones salieron por la puerta trasera. La policía del lugar dijo que era delincuencia común.

Empero, el 31 diciembre volvieron a ingresar a la casa y se llevaron solo documentación de la esposa de Monzón y de sus hijos, sólo papelería. Pudieron haberse llevado equipo y autos, y no lo hicieron.

¿Quién está fallando en el proceso de protección?

Según la ley, es el Fiscal General y el Fiscal de Excepción los que deben verificar los sistemas de protección. Ellos deben tener liderazgo para hacer cumplir los acuerdos, medidas de protección para el colaborador y su familia, y trabajar en coordinación con el Ministerio de Gobernación.

Sin embargo, el problema que veo, como ciudadano y como abogado, es que por el conflicto entre el Gobierno, la Cicig y el MP, ya no hay tanta colaboración. No buena coordinación como la había antes.

Como abogado de Monzón y Salvador González puedo decir que ha sido muy difícil que los países amigos nos reciban a los familiares de Monzón con un estatus migratorio que les permita ocuparse laboralmente. Eso es un cultivo para el crimen organizado. Ningún país no ha ofrecido ubicar a las familias.

Al principio, Otto Pérez Molina había dicho que Salvador Estuardo González Álvarez estaba en Canadá y que recibía US $5 mil mensuales. Eso es falso.

¿Cómo califica la actuación del juez Gálvez en este proceso?

Muy tímida. Él es una buena persona y tiene buenas intenciones, pero le hace falta carácter. Manda unos oficios tímidos al Sistema Penitenciario. Al otro colaborador, Jorge Alfredo Guillén Sagastume, lo están encerrando sin que vea la luz y manda un oficio tímido.

Lo que hace falta son jueces con carácter, que hagan valer sus resoluciones. El que controla las audiencias es el Juez y se necesitan jueces con carácter.

Monzón dijo que no le teme a enemigos nacionales: Pérez, Baldetti, Sindibaldi, Archila… le teme al español Ángel Peréz Maura…

En efecto, los Maura perdieron millones en el caso TCQ y son poderosos en el sentido de ubicar a las familias.

Si yo voy a tomar un colaborar, tengo que asegurar la declaración, y en este momento ésta no está asegurada. Puede haber un atentado en su contra. Hay movimientos que hacen pensar que están amenazando a su familia. Ya se lo dijimos al Juez, y no se han tomado medidas en ese tema.

No hay países que nos reciban a la familia. Considero que con que los países amigos colaboren con Guatemala, dándole millones de dólares, no es una ayuda inteligente. La ayuda inteligente sería combatir al crimen organizado y que nos reciban a las familias con un status adecuado.

¿La familia de Monzón salió por protección o por su cuenta?

En el caso de Juan Carlos Monzón, su familia se fue por sus propios medios, no porque alguien que los haya recibido.

¿Se podría perder el proceso por la falta de declaración de Monzón?

No se están dando las medidas preventivas del MP y del Juez para asegurar la declaración. La declaración está pendiente porque no se ha dado ante el juez, solo se ha dado ante fiscales, pero eso no es válido como prueba.

Si en caso hay algún atentado, puede ser que la declaración no se dé. Todo lo que ha dicho Monzón no vale como prueba, mientras no se dé ante el juez.

¿Y el MP qué ha hecho?

La Cicig siempre ha tenido voluntad y ha sido sensible en este tema, pero como es un organismo internacional está limitado. El MP también ha sido responsable, pero con una mala relación con Ministerio de Gobernación y el Organismo Ejecutivo… está poniendo en riesgo la vida de los colaboradores eficaces.