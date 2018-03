¿Alguna vez has escuchado el termino amnesia ética? aquí te decimos porque no podemos aceptar la infidelidad - Emisoras Unidas

¿Alguna vez has escuchado el termino amnesia ética? aquí te decimos porque no podemos aceptar la infidelidad

La persona que más se ama y comete un acto de engaño es la misma con la que es mejor ya no estar

Para nadie resulta sencillo afrontar una situación de infidelidad. Confiar nuevamente en la persona que cometió ese acto de deslealtad es para pensarlo dos veces, pues si se atrevió una vez, probablemente piensa volver a hacerlo. Son las que más tienden a traicionar sus principios, capaces de conservar una visión amable de sí mismas y crear una autoimagen para los demás. Pero una vez que logran engañar de manera exitosa, vuelven a caer en ese comportamiento. Se dice que realmente cuando alguien miente a otro, se está engañando a sí mismo.

Las personas con amnesia ética olvidan selectivamente sus malas acciones y dejan de lado los recuerdos o comportamientos de los que no se sienten orgullosos. La aparición de esta tensión incómoda genera pensamientos entre “lo que debería ser” y “lo que es”. El cerebro, ante esta situación, activa automáticamente mecanismos de defensa y autoengaño que impiden ver la realidad, para posteriormente afrontar los hechos y hacer que el malestar desaparezca. Se definen como olvidadizos con los acontecimientos que comprometen su sentido de la ética. Esto los convierte en los perfectos infieles seriales, quienes no dejarán el círculo vicioso de engañar.

Alguien así no es posible que confiese sus actos, pues principalmente no saben que les está ocurriendo tal amnesia y mucho menos ven el daño que causan en otras personas, ni tampoco cómo la dimensión ética de sus decisiones desaparece de su mente. Es una situación difícil en la que la existencia de este fenómeno conlleva ciertos inconvenientes, como tener muy pocos motivos para actuar según la escala de ética importante en nosotros. Puede decirse que no solamente tendrá amnesia ética al cometer el engaño, sino que también está la posibilidad de que las acciones malas aumenten en el individuo y lo olviden de la misma forma.

Una manera fácil de darte cuenta de que te ha engañado y sufrió esta amnesia es porque se manifiesta con un cambio de carácter, se muestra más irritable, sensible y cuando le cuestionas si ha sido infiel, él o ella te contestará de alguna forma defensiva. Su negación será constante y refutará tus pruebas, incluso puede mostrarse ofendido. Pero no te dejas engañar, porque como se ha dicho anteriormente, gracias a este tipo de amnesia, las personas están inclinadas a volver a actuar en el futuro de modo contrario a la ética.

Mantener una relación amorosa con una persona infiel puede tener consecuencias inimaginables. Según los expertos, las personas que han sido engañadas en el pasado tienen el doble de probabilidades de volver a serlo en el futuro. Asimismo tienden a experimentar depresión y ansiedad, lo que ocasiona comportamientos de riesgo, como el consumo excesivo de alcohol y drogas o presentar trastornos mentales

Superar una infidelidad es un proceso tortuoso y largo. En muchas ocasiones se requiere tratamiento psicológico, ya sea para iniciar el proceso de separación como para luchar por una reconciliación. Habrá que abordar el dolor de la parte infiel y el sentimiento de culpa que puede estar sufriendo. Una recomendación para este proceso es mantener la mente ocupada, en vez de pasar largos periodos de ocio, pues esto hará que se cuestione por qué lo hizo. Hay distintas actividades para librarte de estos pensamientos. Salir con amigos, ver películas, leer libros que ayuden a superarlo y hacer ejercicio sólo son algunas. y alimenticios. Así que para evitar todo lo anteriormente mencionado, la mejor opción es alejarse del ambiente tóxico y encontrar momentos en los que es más probable que te sea infiel.