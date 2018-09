Alicia Villarreal confiesa fuertes revelaciones sobre "Límite" - Emisoras Unidas

Alicia Villarreal hizo su carrera al lado del grupo Límite y ganó fama con el éxito “El Príncipe”. Ahora, la artista hizo sorprendentes revelaciones sobre su tiempo en dicha agrupación.

Entre varias de sus confesiones, la cantante comentó que intentaban limitar en decisiones sobre su propio cuerpo. Agregó que una de sus reglas “era no tener novio o no tener hijos”.

“Incluso me llegaron a decir: ‘si tienes hijos te va a cambiar la voz, ya no vas a cantar igual y a parte te vas a hacer más sensible, vas a llorar, y vas a querer estar en tu casa con tus hijos’ y la verdad si me daba miedo”, agregó la famosa.

“Por contrato estaba a no modificar su apariencia, no tener parejas, además de estar condicionada a no hablar sobre tales prohibiciones, sin embargo me las brinqué”, aseguró.