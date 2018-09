Estudiante de medicina adapta receta para un paciente que no sabe leer - Emisoras Unidas

Estudiante de medicina adapta receta para un paciente que no sabe leer

En países como Brasil, el número de personas que no saben leer y escribir llega a los 11,8 millones, por lo que no es extraño que muchas personas que acuden a los servicios de salud no pueden comprender las recetas que le dan los médicos.

Pero Manuela Lemos, una estudiante de medicina que realizaba su pasantía en la Unidad Básica de Salud Condor, en la ciudad de Belém, marcó una diferencia significativa al tener un admirable e ingenioso gesto con un paciente analfabeto.

Su hermana Gabriela contó en las redes sociales, que Manuela Lemos con la ayuda y permiso de la doctora que la supervisaba, pegó cintas de colores en las cajas de los medicamentos que el hombre debía tomar y en la receta puso un trocito de las mismas cintas junto a la hora en que la persona debía tomar el respectivo remedio.

El paciente que sufre de hipertensión y diabetes, anteriormente había tomado de forma equivocada los fármacos al no comprender las indicaciones, pero con la idea de Manuela esa situación cambió.

Rayssa Miranda, supervisora de la estudiante, señaló al medio brasileño Globo que “fue un trabajo conjunto, pensando en el bien del paciente, que agradeció con una sonrisa de comprensión”.

Además, se preocuparon de que la cinta con estrellas quedara en el medicamento de la madrugada, la amarilla en el de la mañana, y azul en el de la tarde-noche.

Para los remedios que se ingieren con las comidas eligieron stickers coloridos. En tanto, en la pastilla de la noche -que debe ingerir después de consumir un alimento liviano- pusieron una cinta con frutas.

Otros médicos preguntaron dónde podían comprar las cintas porque querían imitar su acción.

Cabe destacar que la estudiante tomó una foto a la receta para usarla de ejemplo en otras ocasiones que lo requiriera, pero su hermana decidió compartir esta buena idea con el mundo.



