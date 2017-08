Analistas: La PNC necesita reformarse y los agentes profesionalizarse para actuar

Compartir Facebook

En el programa A Primera Hora se analizaron las declaraciones del Ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, que instó a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a “no dudar en desfundar sus armas para defender la vida de los guatemaltecos y su propia integridad”.

Julio Rivera Clavería, ex viceministro de Gobernación y exintegrante del Consejo del Ministerio Publico (MP), y Jorge Luis Donado, exfiscal del MP y especialista en temas de seguridad y justicia, intentan responder varios cuestionamientos.

¿Qué lectura tienen las declaraciones del ministro Rivas?

¿Podría darse un uso indebido de las armas por parte de los agentes ante las declaraciones del Ministro?

¿Es preciso que para defenderse de la inseguridad los agentes tengan que utilizar sus armas?

¿Marca una línea de trabajo el hecho de que el Ministro dijera a los policías que desenfunden sus armas?

Julio Rivera Clavería

Veamos. En un operativo policial hay un enfrentamiento, y como resultado hay muertos, pueden ser policías o criminales, todo va a depender del grado de profesionalismo de los policías para poder repeler estos ataques.

Lo preocupante es ver cómo durante tantos años se ha permitido que menores de edad comiencen a participar en actividades criminales, como sicarios, asesinando gente para ganar dinero. Ese es el problema más grave.

Un operativo en el que muera gente, si son criminales no hay problema, el problema es cómo solucionamos cuando hay niños involucrados.

¿La invitación del Ministro podría promover una limpieza social?

La limpieza social no se puede permitir. Lo que si se tiene que respaldar a la Policía es con la ley. Se enfrentan a estructuras criminales sumamente violentas, y algunos no quieren entender.

Ahora, ¿cómo se hace para universalizar las estructuras criminales… en el mundo en América? Son completamente diferentes. Las de Guatemala no son iguales que las de Argentina, Uruguay… o Brasil. Nuestras estructuras actúan de forma sanguinaria y eso hay que tenerlo bien claro.

¿Cómo reacciona un policía si ve a un niño disparando en su contra?

Eso es complicado. Me preocupa, cuando un niño que comienza a ser entrenado a los 10 años para ser sicario, a los 13 años ya lleva 10 muertes. ¿Qué va a hacer un policía si está siendo atacado a disparos…? reaccionar igual.

Para eso se tiene que crear la inspectoría en el Ministerio de Gobernación. Eso va a permitir que cuando haya abusos de parte de los agentes, ésta sea capaz de investigar y de poner los resultados en manos del Ministerio Público.

¿Cómo lograr que la policía no abuse?

Con entrenamiento y capacitación. La PNC necesita una reforma policial seria, de fondo. La Ley Orgánica de la PNC; hay que revisarla, replantearla y aprobarla. La policía tiene que contar con los recursos necesarios, en tiro, en simulacro de operativos… todo lo que una Policía más o menos desarrollada puede necesitar.

No hay recursos ni para uniformes ni para cartuchos. Dicen que se van a comprar tres mil patrullas. ¿Cómo hacer para movilizarse en la capital con patrullas…? No tiene lógica. Hay que buscar motocicletas.

La importancia de la tecnología

La utilización de tecnología es otra cosa. Quien no cuente con tecnología no puede hacer un trabajo efectivo.

Los equipos son necesarios, la mejor gente tiene que estar conduciendo la PNC; la mejor gente tiene que dirigir las comisarías, que sean capaces de trasladar conocimiento. No somos capaces de trasladar conocimiento a estas instituciones.

¿Cómo analiza el cambio de la Policía Nacional (PN) a la PNC?

Me parece ridículo que se llama Policía Nacional Civil, porque se puso en manos de civiles, y antes la PN pertenecía a un sistema dictatorial. Lo de PN y PNC ni quita ni pone.

Lo importante hubiera sido que en aquella época, en lugar de sólo cambiar uniforme y nuevo armamento, se entendiera que en un periodo mediano y largo se tenía que ir recomponiendo la policía

Camino cuesta arriba

El camino que ha recorrido la PNC ha sido cuesta arriba, pero ha mejorado. Conozco a agentes que han sido comisarios y ahora han logrado una licenciatura.

Sin embargo, aunque la PNC pertenece a Gobernación, permanece separada de Gobernación. El Ministro la maneja como un feudo. No hay continuidad ni sostenibilidad en el tiempo.

Jorge Luis Donado

Si analizamos lo que el ministro Rivas refiere, es un planteamiento atinado. No es que él apoye el uso de las armas. Él hace uso a la pertinencia que la Policía debe tener para usar la fuerza.

El problema es que no hubo prevención del riesgo. Eso nunca ha pasado, y la policía de último sale a la calle y no tiene la capacidad para decidir cuándo y cómo reaccionar a ciertas situaciones.

Años atrás la Policía ha reaccionado a la delincuencia y ha salido bien librada porque se ha justificado el uso de la fuerza.

Es asunto de profesionalización

Hay qué ver cómo se prepara el policía para que cuando haya necesidad de hacer uso de la fuerza, pero también que tenga conocimiento de cuál es el respaldo que tiene. Es asunto de profesionalización.

El policía tiene capacidad, lo puede hacer. Lamentablemente no sabe en qué momento decidir. En este momento, con todo que el policía esté desprotegido, se le condiciona a no hacer nada.

¿Cómo reacciona un policía y ve a un niño disparando en su contra?

Responder el ataque. Lo que sucede es que tenemos un marco normativo que refiere las edades, pero cuando el policía se ve en un riesgo, o en la necesidad de proteger al ciudadano, no se ve esa limitación.

El fiscal y el juez tienen horas, meses… años, para valorar cómo una persona reacciona a una determinada acción. El policía sólo tiene segundos para determinar qué tiene qué hacer. El policía tiene que estar preparado para saber reaccionar en ciertas condiciones.

El caso del Hospital Roosevelt

La finalidad siempre tiene que ser minimizar el riesgo. Veamos el caso del Roosevelt.

Las estructuras criminales actúan de manera sistemática y organizada. Hacen un levantamiento de inteligencia para determinar el tipo de acción, la cual será de acuerdo al tipo de lugar donde van a generar el acto. En el caso del Roosevelt, los pandilleros determinaron que el riesgo era mínimo, a diferencia de las fuerzas del Estado, que no toman en cuenta que estos son lugares vulnerables, de mucho riesgo. No puede ser que el Estado no haga esa valoración de riesgo.

¿Por qué un funcionario tiene que llevar guardaespaldas? Aquí se preocupan por eso. Porque saben que al momento que a ese funcionario le pase algo, el que quedará mal, es el Estado.

Lo que se ve es que no hay coordinación

Existe falta de coordinación y el trabajo de seguridad se ha ido enfocando en cada una de las instituciones.

No se puede generar seguridad para la ciudadanía, si no existe labor de inteligencia. Tendríamos que tener capacidad de prevención.

Se sigue poniendo en riesgo al ciudadano, a las fuerzas de seguridad porque no saben cuál es el terreno que pisan.

La PNC necesita mucha capacitación. Es necesario reestructurar la Academia de la PNC. Desconozco cuál es el pensum que maneja. Vemos que necesitamos que el policía esté mejor preparado porque si no cuando salga a la calle, será carne de cañón.

La historia pesa

Lamentablemente la PN dejó una historia nefasta en el país. Las bases con que se monta la PNC fueron de una policía corrupta y que fue cooptada, formada para la lucha contrainsurgente y dejó un resabio.

Se ha ido rompiendo ese esquema… es cierto que la cúpula de la PNC está formada por profesionales, que no dudo de su profesionalidad, pero también es cierto que no todos los policías tienen las mismas oportunidades.

La falta de institucionalidad hace que no haya promociones.

Escuche nuevamente el programa aquí: ▼