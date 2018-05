Analistas: Se necesita un diálogo urgente; pero, en este momento, es complicado - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Carlos Luna Villacorta, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), y Karin Slowing Umaña, exsecretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, fueron invitados por el programa A Primera Hora para conversar acerca de qué tipo de diálogo es el que se necesita en el país para lograr acuerdos mínimos a temas específicos.

Luna Villacorta señala: “Necesitamos un diálogo donde prive que lo que se decida se cumpla de inmediato”.

señala: “Necesitamos un diálogo donde prive que lo que se decida se cumpla de inmediato”. Slowing Umaña afirma: “Las condiciones para un diálogo en este momento son complicadas en este momento, pero debería centrarse en el sistema político.”

Ambos coinciden en que se necesita un “diálogo en serio” en donde se discutan los temas centrales que afectan al país y en el que participen todos los sectores políticos, gubernamentales y sociales.

CARLOS LUNA VILLACORTA

¿Quién debe convocar?

Hay que hacer un diálogo ya… con resultados. Se debería pedir a gente con mucha gente con honorabilidad… ciudadanos con categoría, que convoquen un diálogo, con puntos concretos y que los resultados se pongan en práctica.

No puede ser que porque yo pienso de una forma y otra de otra forma, no podamos ni hablarnos. No puede ser.

Debería ser este año, porque el otro año comienza la campaña política, que será prematura.

Diálogo abierto

No lo planteo como diálogo de élite, pero sí con ciertas personas que lo hagan posible.

Lo que a Guatemala le urge es entender que aunque pensemos diferente, podemos convivir. Es que si no apoyo una cosa soy malo y si no la apoyo también.

No es que se vaya a transar con la justicia. Es necesario avanzar como país, nos estamos quedando rezagados en varios temas.

¿Quién lo convoca?

Tengo mis serias dudas. Cualquier tipo de diálogo tiene su tiempo. Quién lo convoca. Cada vez es peor. Pero si no hacemos nada el resultado será mucho peor.

Una primera situación sería la ley electoral, porque si entramos con lo que estamos, vamos a tener lo mismo.

Congreso y diálogo

Es el organismo más difícil. El diálogo debe ser uno que vincule al Congreso. El equipo que se forme, lo que resulte ahí será vinculante para obedecerlo, no para volverlo a discutir.

Un diálogo, aunque pareciera buena idea, sería tardado. Qué tipo de diálogo necesitamos? Es difícil, pero cuando más nos tardemos será peor.

#EUDiálogoPaís Luna Villacorta: “Yo no he hablado con estas personas. Yo tengo nombres como Gabriel Medrano Valenzuela, Richard Aitkenhead, Raquel Zelaya y Juan Francisco Flores Juárez”. pic.twitter.com/ltma1CllPX — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 10, 2018

Cicig y el Presidente

No veo el diálogo con Iván Velásquez, con la Cicig, esta es una herramienta super valiosa para el país. No se le puede dar a Cicig el protagonismo de un diálogo. Estamos hablando de dos formas de lo que debe ser el Estado y su finalidad.

Los protagonistas debería ser la gente que quiere un futuro mejor compartido. Yo evitaría personalizar el diálogo.

El presidente sí debería participar. Él tiene la responsabilidad de promover un diálogo en el país, pero que hacemos cuando el se deja azuzar y mezcla sus preocupaciones personales con la visión de Estado. Tendrían que ser del grupo garante, para promover un diálogo netamente político.

El ausente son los secretarios de los países. Están calladitos armando jugadas por atrás, moviendo figuras y no dan la cara. Hay actores, formales, secretarios generales, unos formales y reales, que tienen que sentarse y buscar acuerdos políticos.

#EUDiálogoPaís Luna Villacorta: “El pacto principal es que lo que salga de esto (diálogo) se debe de cumplir de inmediato”. pic.twitter.com/AEeHsBoe79 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 10, 2018

Diálogo rápido

El diálogo debería ser corto, rápido y con tres o cuatro problemas de los más importantes y urgentes diagnosticados. De lo contrario, la salida podría ser violenta y sería un caos para el país.

Los secretarios de partidos deben participar, pero no deben ser los líderes. Tienen que tener a alguien arriba. Sin embargo, más que buscar responsables, hagamos el diálogo, si no vamos a seguir con lo mismo.

¿Quiénes deberían liderar?

Gabriel Medrano Valenzuela, Richerd Aitkenhead, Raquel Zelaya, Juan Francisco Flores Juárez, personas éticas. Habrá otros más, pero son los que se me ocurren ahora.

KARIN SLOWING UMAÑA

¿Qué diálogo se necesita?

Es una pregunta compleja en una coyuntura como esta. Hay que reafirmar el dialogo como herramienta fundamental en un país que aspira profundizar su democracia, que no quiere volver a la violencia, menos a la política, y buscar soluciones compartidas.

Hemos tenido mucho diálogo como válvula de escape, más que para ponerse de acuerdo. No debe ser un sustituto. Dialogo incluyente para resolver, por tanto, vinculante.

Diálogo en la sociedad

Difiero en que si en algo estamos agotado es de figuras de elites. Diálogos que se expandan en todo el territorio y que convoquen a la gente en su comunidad… en sus espacios. Ir construyendo alrededor de eso.

Para poder construir esa ciudadanía, no debe ser de élites, debe ser entre ciudadanos, entre toda la sociedad.

Diálogo como una apuesta de ciudadanización, más que uno que logre acuerdos macros con vistas a cambio de autoridades. A ese nivel está la contienda y mientras esa contienda no se resuelva y no haya un balance en esas fuerzas, la corriente que está impulsando los cambios MP – Cicig, lucha contra la corrupción, y las que están descalificando esa acción bajo el argumento de injerencia extranjera. Un dialogo en ese marco no lo veo tan posible.

#EUDiálogoPaís Slowing: “Es fundamental que esa tercera fuerza, la fuerza ciudadana, se pronuncie en todos los lugares del país”. pic.twitter.com/b4BrYOuNvp — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 10, 2018

¿Sobre qué se platica?

La contienda que hay es por transformar el estado. Estamos hablando de élites. La ciudadanía pasó mucho tiempo fuera de la sociedad… está en otro tipo de preocupaciones.

Luego… ¿Un diálogo sobre qué? Sobre desarrollo hay un montón… reformas a la ley electora. ¿Con quién lo dialogas? ¿Con un congreso que se resiste a discutir el tema?

Lo que queremos es un diálogo de fondo. Un diálogo de actores políticos para resolver.

¿Podría el Congreso liderar?

Es mucho más complicado en el sentido en que el principal actor que está resistiendo una depuración es el Congreso. Entonces estamos pidiendo a estos diputados que legislen sobre algo que los va a sacar de la cancha.

Eso solo se puede hacer cuando haya una correlación de fuerzas que los obligue a actuar en serio. Que voten una reforma de ley electoral que refleje los intereses nacionales.

Se necesita un diálogo político, sí. Las fuerzas políticas y los diferentes sectores necesitan platicar sobre una agenda de mínimos temáticos y de posicionamientos formales que se pueda convertir en una oferta para las elecciones. Sin embargo, las egotecas no se dan espacio para poder dialogar. Este es un problema de egos.

El mayor problema ahora

Lo que veo ahora es que hay un empate de fuerzas, sean dos o tres. Son dos las que cuentan. La tercera que quiere reivindicar que el proceso de depuración del estado viene de la ciudadanía. Mientras no se rompa el empate y haya un reequilibrio de fuerzas, será difícil construir un diálogo constructivo y vinculante en materia de país.

#EUDiálogoPaís Slowing: “A mí me preocupa el tema de los nombres, me enfoco más por un método”. pic.twitter.com/OVWXhF0qSY — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 10, 2018

¿Quién en el Congreso?

Dialogar significará que las partes sedan en parte de lo que están pidiendo para llegar a un resultado más amplio y un acuerdo entre ambas partes. Quien o quienes. Gente con credibilidad, capacidad y honestidad. Creo que debería haberla.

Que la ciudadanía se pronuncie

Diálogo social, fundamental, no lo veo inviable. Es importante que la fuerza ciudadana se pronuncie. El asunto es no abrir un temario de todas las necesidades del país. Hay un tema: cómo reconfigurar el marco político, cómo lo hacemos, reformando la ley.

Hay que encajonar al sector que se está resistiendo a ese cambio, que son los partidos políticos. Los diputados en el Congreso creen que su soberanía es hacer lo que quieren. La soberanía es un mandato de la ciudadanía que los eligió.

Va más por un método que por nombres

Me preocupa mucho lo de los nombres porque nuestra visión está centrada en la ciudad, en lo urbano. Más que nombres, yo abogo por un método. En un momento, en el Foro de las Mujeres, se crearon parámetros para seleccionar personajes para un diálogo.